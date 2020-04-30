الموقف الوبائي اليوم حتى الآن: تسجيل 43 إصابة بفيروس كورونا في 4 محافظات

2020/04/30 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وفقاً لبيانات رسمية وحتى ساعة اعداد هذا الخبر ، سجل العراق 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ضمن ...





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