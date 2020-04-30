الحشد الشعبي يعثر على مضافة لـ”داعش” جنوب سامراء

2020/04/30 | 18:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي،اليوم الخميس، على مضافة تابعة لفلول تنظيم “داعش” الاٍرهابي جنوب مدينة سامراء خارج قاطع المسؤولية .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدئ، إن معلومات استخباراتية وردت إلى اللواء ٣١٥ بالحشد الشعبي تُفيد بوجود مضافة تستغلها فلول “داعش” لتنفيذ هجماتهم على القوات الأمنية في منطقة الفرحاتية

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