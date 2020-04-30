كرار نبيل: كاتانيتش أعطى الفرصة للشباب وابعادي مستغرب

2020/04/30 | 18:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد لاعب منتخبنا الوطني كرار نبيل ان المدرب كاتانيتش أعطى الفرصة للشباب.

واضاف في بث مباشر له على الانستغرام " بعيد عن الاعلام ومواقع التواصل لأنني أحب أن تكون افعالي في الملعب هي التي تتحدث عنّي.

وبين ان أجمل شعور بحياته عندما استدعي لتمثيل المنتخب الوطني لأول مرّة.

وتابع إبعادي عن قائمة المنتخب الأخيرة كان مفاجئا وغير منطقي، لأنني تألقت مؤخرا مع القوة الجوية، لكنني احترم قرار كاتانيتش ورأيه الفني.

وداد تجربة كاتانيتش ناجحة حتى الآن وأنا مع بقائه واعطائه الفرصة الكاملة لنحكم عليه، خاصة بتصدره المجموعة ونتائجه الايجابية.

واكد ان كاتانيتش يحب اللاعبين الشباب، بل هو أول مدرب يثق بالمواهب الشابة، وهذا ما شجعنا لتقديم الأفضل.

واشار الى انه لم يحصل على فرصته كاملة مع المنتخب الوطني رغم أنني تألقت في المباريات القليلة التي لعبتها خاصة في بطولة غرب آسيا.

واضاف ان المدرب باسم قاسم لم يعطني الفرصة الكافية في البداية لكنني بعدها أثبتت جدارت.

وذكر انه يريد ردّ الدين لفريق الديوانية بيوم من الأيام، لكنني أتمنى أن اختم مسيرتي مع الصقور.

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