بلدية كربلاء تعلن اخر إجراءاتها لتوزيع قطع الاراضي على الشرائح المواجهة لفيروس كورونا

2020/04/30 | 18:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أعلنت مديرية بلدية كربلاء، الخميس، اكمال قاعدة البيانات الخاصة بتوزيع قطع اراضي لشرائح الصد الأول في مواجهة فيروس كورونا.وقال مدير البلدية عبير سليم لـ /المعلومة/ إن “اللجنة المشكلة بعد قرار المحافظ بتوزيع الاراضي عملت في الـ 30 يوما الماضية وتمكنت من تهيئة قاعدة بيانات كاملة بالقواطع المهيئة للتوزيع والوقوف على المشاكل والمعوقات […]

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