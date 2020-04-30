2020/04/30 | 18:24 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد البصرة .. كربلاء تعلن نجاح استخدامها بلازما الدم لعلاج كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 18:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد البصرة .. كربلاء تعلن نجاح استخدامها بلازما الدم لعلاج كورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد البصرة .. كربلاء تعلن نجاح استخدامها بلازما الدم لعلاج كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).