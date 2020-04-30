تعليمات جديدة للسفر في زمن كورونا:العراق يفتح اجوائه بشروط،،أحدهما “تعهد بالنفي”!

2020/04/30 | 18:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الخميس، قرارين جديدين سمح احدهما بسفر فئة محددة من العراقيين إلى الخارج، اثناء إجراءات اغلاق الحدود والاجواء للحد من انتشار وباء كورونا.وكالة الانباء الرسمية عن مصدر مخول باللجنة قوله، إن “اللجنة قررت اليوم استثناء هيأة الحماية الاجتماعية من نسبة الدوام المحددة”.واضافت ان “اللجنة […]

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