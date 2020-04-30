بالتزامن مع الجائحة،،أطباء السليمانية يعلنون الإضراب عن العمل (صور)

2020/04/30 | 18:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت الملاكات الطبية والصحية في محافظة السليمانية بأقليم كردستان، اليوم الخميس، إضراباً مفتوحاً عن العمل، احتجاجاً على عدم تلقيهم مرتباتهم.وقالت تقارير صحفية، رصدتها “يس عراق”، ان “إضراب الملاكات الطبية دخل يومه الاول عن العمل في السليمانية لعدم تسلمهم الرواتب منذ ما يقرب عن ثلاثة اشهر”.وسجلت محافظة السليمانية 138 إصابة بالوباء […]

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