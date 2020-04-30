حسان دياب: نسير بالطريق الصحيح لتجاوز الأزمة المالية في لبنان

2020/04/30 | 18:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، السير بالطريق الصحيح لتجاوز الأزمة المالية بعد إقرار الخطة الاقتصادية، لافتا إلى أن الأزمة المالية المتفاقمة تدفع اللبنانيين الخروج إلى الشوارع.

وأوضح "دياب"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، أن مشكلة الفساد تمثل دولة داخل الدولة، مؤكدا أن مجلس الوزراء صوت بالإجماع على الخطة الاقتصادي، والحكومة اللبنانية تواصل العمل لتنفيذ برنامجها الوزاري.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تمتلك لأول مرة في تاريخها خطة اقتصادية متكاملة، مضيفا، أنه بكل أسف هناك أزمة اجتماعية تتفاقم.

ونوه بأن فيروس كورونا يستنزف الكثير من الجهد ويراكم الضغوط على الحكومة، محذرا من التسرع في رفع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع: "لا يمكننا أن نقبل بتدمير الممتلكات العامة، ونعتبره شغبا منظما".

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