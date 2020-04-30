اللجنة العليا تستثني فئة من نسبة الدوام وتسمح بسفر العراقيين المقيمين

2020/04/30 | 18:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة، اليوم الخميس، على سفر المواطنين العراقيين من العراق إلى الدول المقيمين فيها.

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