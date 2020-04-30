2020/04/30 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الخميس الاجتماع الاول للجنة دراسة ومناقشة المنهاج الوزاري المقدم من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ، بحضور عدد من النواب والمستشارين .وتدارس المجتمعون مجمل تفاصيل المنهاج الحكومي ” المقتضب ” ، والتركيز على محتواه الخاص بمعالجة التحديات التي تعصف بالبلاد .واكد الكعبي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة دراسة المنهاج الوزاري النيابية تعقد اجتماعها الأول) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة دراسة المنهاج الوزاري النيابية تعقد اجتماعها الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).