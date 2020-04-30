الحشد الشعبي ينهي عملية أمنية ناجحة في نينوى

2020/04/30 | 18:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عملية أمنية ناجحة لتطهير ضفة نهر دجلة والجزرات الوسطية داخل النهر ضمن قاطع عمليات نينوى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدئ، إن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي والمتمثلة بالألوية (٣٣) و (٣٠) و(١٥) و ( الفوج الخاص لعمليات نينوى) و ( لواء المغاوير /فرقة ١٦) و (

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