ذي قار تسجّل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

2020/04/30 | 18:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت محافظة ذي قار، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.وقال مدير دائرة صحة ذي قار حيدر علي حنتوش في تدوينة على فيسبوم أطلعت عليها، “العهد نيوز”، “تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، واحدة في الرفاعي و الاخرى في قلعة سكر شمالي الناصرية واعلان حالتي شفاء هذا اليوم”.

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