الصجري ينفي انضمامه لتحالف المدن المحررة

2020/04/30 | 18:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نفى النائب عن صلاح الدين علي الصجري انضمامه الى تحالف المدن المحررة المزمع الإعلان عنه في الأيام المقبلة.وقال الصجري “انا نائب مستقل ولم اوقع مع اي جهة سياسية”، مبينا بأنه سيتخذ مع عدد من النواب ” الذين يؤمنون بهذا النهج، دور المعارضة البناءة لانجاح وتقويم الحكومة في حال اصابت ونختلف معها في حال […]

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