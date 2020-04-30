مورينيو يكشف موقفه من استئناف البريميرليج

2020/04/30 | 18:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف المدير الفني لتوتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، عن موقفه من استئناف الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، الذي توقف بفعل فيروس كورونا المستجد.ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن مورينيو قوله: “إذا جرى استكمال الجولات التسع الأخيرة سيكون ذلك في مصلحة الجميع، مصلحة كرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون بمثابة ضوء في نهاية نفق مظلم”.ولا يرى […]

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