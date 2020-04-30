إيران تُعلن إعادة فتح معبر “بشتة” مع إقليم كردستان

2020/04/30 | 18:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم مديرية كمارك #إيران أنه سيتم، اليوم الخميس، إعادة فتح معبر “بشتة” الحدودي شبه الرسمي بين #إقليم_كردستان وإيران.وقال المتحدث باسم مديرية كمارك إيران “روح الله لطيفي” في تصريحات إنه «سيتم اليوم إعادة…

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