اوروبا تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها

2020/04/30 | 18:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 3.8 % في الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019، حيث أثر وباء فيروس كورونا المستجد بشدة على النشاط التجاري في المنطقة.وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، قال مكتب الإحصاء الأوروبي إن القراءة الأولية الصادرة ليوم الخميس، هي الأدنى على الإطلاق منذ […]

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