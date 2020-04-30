وزير المالية العراقي يصف اجتماعات بغداد وكوردستان بالايجابية

2020/04/30 | 18:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، اليوم الخميس ٣٠ نيسان (أبريل)٢٠٢٠، مع وزير المالية في الحكومة الاتحادية فؤاد حسين.واثناء الاجتماع تطرق الجانبان إلى المقترحات التي قدمت لحل المشاكل بين بغداد وأربيل وخصوصاً إزاء النفط والموازنة.ووصف وزير المالية العراقي الاجتماعات التي عقدت بين الوفدين بالايجابية، معربا في الوقت نفسه عن أمله بأن تنتهي بنتائج مرضية للجانبين.وذكر بيان لحكومة الاقليم، ومن المؤمل أن تستمر الاجتماعات بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد لحين التوصل إلى اتفاق شامل بين الطرفين".

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