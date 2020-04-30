ذي قار تسجل إصابتين جديدتين بكورونا

2020/04/30 | 18:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مدير قسم الصحة العامة في محافظة ذي قار، حيدر علي حنتوش، اليوم الخميس، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.وقال حنتوش في تصريح مقتضب لـ"كلكامش برس"، إنه "تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، واحدة في قضاء الرفاعي، والأخرى في قضاء قلعة، فضلاً عن تسجيل حالتيّ شفاء من الفيروس".

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