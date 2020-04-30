2020/04/30 | 18:39 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الخميس ، تسجيل عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أربيل.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" إنها شخصت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل، ضمن جهودها لإجراء الفحوصات والبحث عن المشتبه بهم".وأضافت أن "7 من المصابين الجدد من المقيمين في حي سيتاقان، وجميعهم من المتلامسين مع مصاب سبق أن شخصت إصابته في تلار ستي بناحية كسنزان، وهم ثلاث نساء أعمارهن 85 و43 و36 وأربعة أطفال يبلغون 12 و10 و6 و5 سنوات". واوضحت الصحة في ختام بيانها أن "المصاب الثامن هو شاب يبلغ من العمر 19 عاماً من سكنة قضاء سوران، وحتى الآن لم يحدد كيفية انتقال العدوى إليه".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة أربيل تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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