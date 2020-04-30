صحة أربيل تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

2020/04/30 | 18:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الخميس ، تسجيل عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أربيل.‏وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" إنها شخصت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل، ضمن جهودها لإجراء ‏الفحوصات والبحث عن المشتبه بهم".‏‎وأضافت أن "7 من المصابين الجدد من المقيمين في حي سيتاقان، وجميعهم من المتلامسين مع مصاب سبق أن شخصت إصابته في ‏تلار ستي بناحية كسنزان، وهم ثلاث نساء أعمارهن 85 و43 و36 وأربعة أطفال يبلغون 12 و10 و6 و5 سنوات".‏ ‎واوضحت الصحة في ختام بيانها أن "المصاب الثامن هو شاب يبلغ من العمر 19 عاماً من سكنة قضاء سوران، وحتى الآن لم يحدد كيفية ‏انتقال العدوى إليه".‏

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