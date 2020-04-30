بمساندة طيران الجيش.. الحشد يقتل سبعة “دواعش” ويعثر على خمس مضافات في صلاح الدين

2020/04/30 | 18:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوات اللواء السادس للحشد الشعبي بمساندة من طيران الجيش العراقي، اليوم الخميس، سبعة عناصر بتنظيم “داعش” الإرهابي، فيما عثرت على خمس مضافات في قاطع عمليات صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدئ، إن عملية أمنية استباقية وفق معلومات استخبارية انطلقت، مساء امس الأربعاء، وانتهت، صباح اليوم، حيث قام مقاتلو اللواء بمسح

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