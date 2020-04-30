الحشد الشعبي يعفر دار الازياء العراقية في بغداد

2020/04/30 | 18:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت مديرية الطبابة بالتعاون مع مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، بتعفير دار الازياء العراقية في منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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