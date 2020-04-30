شقيقة كيم جونغ قد تتسلم القيادة

2020/04/30 | 18:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة زعمت وكالة البحوث التشريعية التابعة للجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد يمنح خلافته لشقيقته كيم يو جونغ، النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال.وزعمت وكالة البحوث التشريعية التابعة للجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد يمنح خلافته لشقيقته كيم يو […]

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