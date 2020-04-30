علماء يكشفون سبب الإصابة بفيروس “كورونا” مرة ثانية

2020/04/30 | 18:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” نقلاً عن دراسة قام بها علماء من جامعة “تشونغتشينغ” الطبية الصينية، أن الفيروس التاجي (كورونا) يمكن أن يبقى في جسم المريض حتى بعد تعافيه.ووجد العلماء، خلال الدراسة، أن المرضى الذين يعانون من وباء “كوفيد-19” لا يزالون قادرين على حمل جزيئات الفيروس في عمق الرئتين، والتي لا […]

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