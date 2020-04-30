تقارير من نيويورك،،جثث ضحايا كورونا تتعفن قبل حرقها:”لا مكان متوفر”

2020/04/30 | 18:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت شبكة “سي إن إن” الامريكية، اليوم الخميس، بأن الشرطة في نيويورك عثرت على نحو 60 جثة في 4 شاحنات متوقفة بشارع بمنطقة بروكلين قرب مكتب للدفن.ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن مصادر في الأجهزة الأمنية أن “منظومة التبريد لم تكن تعمل في إحدى الشاحنات، وأن سكان الحي هم من أبلغ الشرطة […]

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