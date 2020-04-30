2020/04/30 | 18:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال داعم للخلايا النائمة كان يعمل بما تسمى ولاية دجلة في الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 18:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال داعم للخلايا النائمة كان يعمل بما تسمى ولاية دجلة في الموصل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال داعم للخلايا النائمة كان يعمل بما تسمى ولاية دجلة في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).