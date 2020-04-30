كورونا.. طبيب إيطالي يفسر سر فحوصات ديبالا الإيجابية

2020/04/30 | 18:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..خضع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، خلال الأسبوع الجاري لفحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، والذي جاء إيجابيا للمرة الرابعة على مدار شهر ونصف، مما أثار الشكوك حول صحة اللاعب.وأعلن يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم 21 مارس الماضي، عن إصابة نجمه باولو ديبالا بعدوى فيروس كورونا المستجد “Covid-19″، وبعدها أصدر […]

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