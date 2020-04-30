2020/04/30 | 18:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابة عميد كلية طب الأسنان بفيروس كورونا.. وجامعة القاهرة تغلق المبنى 14 يوما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 18:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة عميد كلية طب الأسنان بفيروس كورونا.. وجامعة القاهرة تغلق المبنى 14 يوما) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة عميد كلية طب الأسنان بفيروس كورونا.. وجامعة القاهرة تغلق المبنى 14 يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).