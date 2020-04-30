الانبار تتصدر محافظات العراق بالاستثمارات

2020/04/30 | 18:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار … كشف رئيس هيئة استثمار محافظة الانبار، مهدي صالح النومان، الخميس، قيمة الاستثمارات للمشاريع المقامة في عموم مدن المحافظة.وقال النومان لـ /المعلومة/ إن “قيمة الاستثمارات في عموم مدن الانبار وصل الى مليار و650 مليون دولار”، معتبرا أن “القيمة هي الاولى من نوعها ليس على مستوى الاستثمارات في الانبار والمحافظات”.وأضاف، أن “حزمة […]

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