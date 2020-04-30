2020/04/30 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد ، الخميس 30-4-2020، تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في صحة الكرخ، سجلت 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد التراكمي في جانب الكرخ 101"، مبينا أن "الإصابات الجديدة سجلت في الكاظمية والحرية والإسكان والبياع والتاجي وخديجة".

واضاف البيان أن "حالات الاشتباه التراكمي بلغت 3493 حالة، فيما بلغت حالة الوفيات التراكمي 7 فقط".

وتابع، أن "حالات الشفاء التراكمي بلغت 64 حالة".

بغداد اليوم- ذي قار

اعلن الدكتور حيدر علي حنتوش مدير قسم الصحة العامة في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، تسجيل اصابتين جديدتين في المحافظة.

وكتب حنتوش على صفحته في ’’فيسبوك’’، انه تم "تسجيل اصابتين جديدتين واحدة في قضا

بغداد اليوم- بغداد

حذر الخبير الاقتصادي، صالح الهاشمي، الخميس (30 نيسان 2020)، من خطورة الاقتراض الخارجي والداخلي لعبور الازمة المالية التي تمر بها البلاد.

وقال الهاشمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الازمة المالية التي يمر بها العراق معقدة

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت اللجنة العليات للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الخميس، قرارين جديدين سمح احدهما بسفر فئة محددة من العراقيين إلى الخارج.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر مخول باللجنة قوله، إن "اللجنة قررت اليوم استثناء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة الكرخ تعلن تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة الكرخ تعلن تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).