بالوثيقة: الامن الوطني يطلب من رئاسة الوزراء احالة ملف فساد بوزارة التجارة للجنة الامن الغذائي

2020/04/30 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

خاطب جهاز الأمن الوطني مكتب رئيس الوزراء، لإحالة ملف فساد بوزارة التجارة إلى لجنة الامن الغذائي في هيأة النزاهة الاتحادية.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من الجهاز موجهة إلى مكتب رئيس الوزراء، ذكرت أن جهاز الأمن الوطني يؤيد ماجاء من معلومات لمكتب النائب حامد الموسوي، بخصوص عمليات فساد في وزارة التجارة، مشيرة إلى ضرورة تحويلها إلى لجنة الأمن الغذائي في هيأة النزاهة.

بغداد اليوم – صلاح الدين

أعلنت مديرية إعلام الحشد الشعبي، الخميس (30 نيسان 2020)، مقتل 7 عناصر من داعش والعثور على خمس مضافات تابعة لهم في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوات اللواء السادس للحشد ال

بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت مديرية الاستخبارات، الخميس (30 نيسان 2020)، إلقاء القبض على شخصين متهمين بالقتل في محافظة الديوانية.





وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مديرية الاستخبارات الاتحادية في قضاء الشامية، ألقت القب

بغداد اليوم- ديالى

ساهمت كاميرات المراقبة الحرارية منذ اعتمادها في القاطع الامني لمحافظة ديالى خاصة الساخنة منها، والتي تتميز بتضاريس معقدة جدا في احباط العديد من هجمات تنظيم داعش، وخصوصا الليلية التي تعتبر نشاطه في مهاجمة النقاط الامنية بالمحافظة

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