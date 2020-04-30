الزراعة تؤكد الاكتفاء الذاتي من 25 مادة زراعية

2020/04/30 | 18:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن تصدير الرمان والباذنجان إلى ألمانيا، مؤكدة الاكتفاء الذاتي من 25 مادة زراعية.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد نايف في تصريح صحفي، إن "العراق أصبح مكتفيا ذاتيا من 25 مادة زراعية متنوعة بالبيض والدجاج والسمك والتمور والخضروات والحنطة والشعير والمحاصيل الزراعية الأخرى".وأضاف أن "العراق قام بتصدير الرمان والباذنجان في وقت سابق إلى ألمانيا بناء على طلب إحدى الشركات"، مشيرا إلى أن "الوزارة تعمل على تحقيق الذاتي الأمن الغذائي للمواطنين بدرجة الأولى".ولفت نايف، إلى أن "العراق يستورد حاليا فقط الفواكه، إلا أن هناك توجهاً لدى وزارة الزراعة تقليل المحاصيل المستوردة بشكل مكثف وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الفواكه".وكان وزير الزراعة صالح الحسني أكد في وقت سابق أن العراق بات يعتمد على انتاجه المحلي من الخضراوات بنسبة 90 بالمائة، مشيرا إلى أنه يعتزم تصدير الطماطم والخيار والبطاطا الى الخارج.

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