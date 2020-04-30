الصحة العالمية توصي باعتماد 6 مختبرات عراقية لتشخيص فيروس كورونا

2020/04/30 | 18:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن توجيه منظمة الصحة العالمية باعتماد نتائج 6 مختبرات في العراق بعد ان زارتها ومنحتها الاعتمادية عالميا بتشخيص فيروس كورونا، مبينة ان هناك 10 مختبرات اخرى تعمل بانتظار الاعتمادية.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، ان “منظمة الصحة العالمية زارت 6 مختبرات في العراق وهي تعمل بشكل يومي لفحص الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا”.واضاف ان “المنظمة منحتها الاعتمادية واكدت الاعتراف بنتائج فحصها عالميا لدقة عملها ومطابقتها للوائح الصحة العالمية “، مشيرا الى ان “المختبرات هي مختبر الصحة المركزي ومختبر مدينة الامامين الكاظمين في الكرخ ومدينة الطب والبصرة والنجف واربيل ”.واوضح ان “هناك 10 مختبرات اخرى تم انجازها موزعة في عموم المحافظات من بينها مختبر في جانب الرصافة في بغداد”، مبينا ان “المختبرات دخلت العمل لتشخيص حالات فيروس كورونا وبانتظار الاعتمادية من قبل منظمة الصحة العالمية”

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