وفاة خالة رئيس اقليم كوردستان.. وبارزاني يعلن الغاء مراسم العزاء

2020/04/30 | 18:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفيت في اربيل ، اليوم الخميس، السيدة نعمة حمد اغا وهي ابنة حمه عبدالرحمن اغا سليماني وشقيقة والدة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.ووفقا لمعلومات خاصة فان نعمة حمد اغا توفيت عصر اليوم الخميس وهي خالة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وهي كريمة حمه عبدارحمن اغاي سليماني وعقيلة سالار حكيم اغا مدير مصرف كوردستان.من جانبه، تقدم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني التعازي لعائلة الفقيدة، مؤكدا "لن تقام مراسم عزاء بسبب الاجراءات الصحية الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا".

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