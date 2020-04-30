الولايات المتحدة تكشف عن مخازن احتياطاتها النفطية

2020/04/30 | 18:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، اليوم الخميس، أن مخازن النفط التجارية في الولايات المتحدة ممتلئة بنسبة 61 في المئة، أما مخزن كوشينغ في ولاية أوكلاهوما، وهو أكبر المخازن في البلد، فهو ممتلئ بـ81 في المئة.وبحسب الإدارة، ازدادت الاحتياطات التجارية للنفط في الولايات المتحدة (باستثناء الاحتياطات الاستراتيجية)، خلال الأسبوع المنتهي […]

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