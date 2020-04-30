فيان دخيل تستنكر عملا تلفزيونيا تناول “سبي الايزيديات” بشكل غير لائق

2020/04/30 | 19:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استنكرت النائب السابق فيان دخيل، اليوم الخميس،الاساءة على المكون الايزيدي من خلال عملا تلفزيويناً عرض على قناة UTV تناول سبي الايزيديات بشكل تجاوز غير مبرر على المكون والديانة وذكر بيان تلقته “العهد نيوز” ان ” نذكر القائمين على هذه القناة انكم لعبتم في الماضي القريب دور الجلاد ولن يغفر لكم اليوم التخفي […]

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