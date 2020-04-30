اتحاد السباحة يوضح اسباب الغاء المؤتمر الانتخابي

2020/04/30 | 19:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةكشف الاتحاد العراقي للسباحة برئاسة سعد عباس فاضل، أسباب الغاء المؤتمر الصحفي المزمع عقده منتصف شهر آيار المقبل.وذكر الاتحاد في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن ” الأسباب التي ادت الى الغاء المؤتمر الانتخابي منتصف هذا الشهر وكالاتي:1-الهيئة الادارية للاتحاد تتألف من ثمانية اعضاء والنصاب القانوني مكتمل استنادا لقانون الاتحادات الرياضية […]

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