الانبار: تطهير 95% من مخلفات ارهابي داعش في المناطق الغربية 

2020/04/30 | 19:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن مدير شرطة ناحية البغدادي، العقيد صالح العبيدي، الخميس، تطهير 95% من مخلفات اسلحة ارهابي داعش في مناطق غربي الانبار .وقال العبيدي لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية تمكنت من تطهير نحو 95% من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرته على مناطق مختلفة من ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار “.وأضاف، أن […]

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