2020/04/30 | 19:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل الأجهزة المختصة بملاحقة تجار المخدرات والمتعاونين معهم في جميع المحافظات ، حيث تمكنت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى ومن خلال جمع المعلومات والمتابعة المستمرة من القاء القبض على متهمين اثنين يقومان ببيع وترويج الحبوب والمواد المخدرة وضبط بحوزتهما أكثر من ثلاثين ألف حبة مخدرة مختلفة الانواع ومواد أخرى.

هذا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة الثامنة والعشرين من قانون المخدرات، حيث تم القبض عليهما في منطقة “دورة الحمام” في الجانبالايسر لمدينة الموصل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين اثنين في أيسر الموصل بحوزتهما 30160 حبة مخدرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين اثنين في أيسر الموصل بحوزتهما 30160 حبة مخدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).