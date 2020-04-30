إيران تهدد إسرائيل بـ”صفحة جديدة ومدهشة” يشهدها العالم

2020/04/30 | 19:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية، حسين امير عبد اللهيان إنه “إذا اخطأ الصهاينة في احتلال أجزاء من الضفة فإنهم سيواجهون صفحة جديدة ومدهشة”.وقال عبد اللهيان في تغريدة له: “لا يشك الصهاينة بأنه إذا أخطأوا في احتلال أجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية فإنهم سيواجهون بصفحة جديدة ومدهشة من قبل […]

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