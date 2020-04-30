كورونا يهدي لقب الدوري الفرنسي لـ

2020/04/30 | 19:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت رابطة الدوري الفرنسي، مساء اليوم الخميس، بشكل رسمي، عن تتويج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري الدرجة الأولى، ولوريان بلقب دوري الدرجة الثانية، بعد أن تقرر إنهاء الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.وسيتأهل الفريق الباريسي مع أوليمبيك مارسيليا الثاني إلى دوري أبطال أوروبا ومباشرة، وسيلعب فريق ستاد رين الثالث مُلحق المسابقة.أما بالنسبة لمسابقة الدوري الأوروبي، سيتأهل ليل مباشرة، وسيتأهل نيس وستاد ريمس إذا تم إلغاء الكؤوس.أما آخر فريقين في الترتيب، أميان وتولوز سوف سيهبطان إلى دوري الدرجة الثانية، حسب ما أوضحت الرابطة في بيانها.يذكر ان باريس سان جيرمان، متصدر للترتيب برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن مارسيليا الثاني، بعد مرور 28 جولة، مع مباراة مؤجلة للبي أس جي.

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