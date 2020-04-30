الانبار: تطهير 95% من مخلفات ارهابي داعش في المناطق الغربية

2020/04/30 | 19:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير شرطة ناحية البغدادي، العقيد صالح العبيدي، الخميس، تطهير 95% من مخلفات اسلحة ارهابي داعشفي مناطق غربي الانبار .وقال العبيدي لـ وكالة/المعلومة/ اطلعت علية وكالة صدئ إن “القوات الامنية تمكنت من تطهير نحو 95% من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرته على مناطق مختلفة من ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار “.وأضاف،

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