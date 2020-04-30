بالتفاصيل،،المرجعية تتجنب استفزاز “جيوش ألكترونية وتلفازية” بشأن ألويتها المنشقة عن الحشد،،بماذا يفكر السيستاني؟ (موسع)

2020/04/30 | 19:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- يس عراق: تتفاعل خطوة الفصائل المسلحة التابعة للمرجع الديني علي السيستاني بالخروج من هيئة الحشد الشعبي، لتصبح إتهامات مبطنة للزعيم الديني الاعلى عند الشيعة في العراق.ويرى مقربون من المحور الايراني ان انشقاق هذه “الألوية” سيعني إضعاف الصوت السياسي للكتل السياسية التي تستند على عكاز بندقية الحشد الولائي في وقوفها وسط معمعة تقاسم المناصم، […]

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