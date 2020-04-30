2020/04/30 | 19:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ستجبر أزمة كورونا فرنسا على بيع جزء من تاريخها العريق، وذلك لمساعدة المستشفيات التي تعاني من ضغوط شديدة مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.وقالت صحيفة “غارديان” إن فرنسا تعمل على بيع بعض قطع الأثاث العريقة، في مزاد مقبل، بهدف دعم المستشفيات الفرنسية ماديا، لمحاربة كورونا.ووضعت مجموعة الأثاث الوطنية في فرنسا قائمة بالقطع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة كورونا تجبر فرنسا على بيع “أثاثها العريق”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة كورونا تجبر فرنسا على بيع “أثاثها العريق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).