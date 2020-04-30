2020/04/30 | 19:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجارة إقليم كردستان تنفي إغراق الأسواق العراقية بالبيض والدجاج الإيراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 19:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجارة إقليم كردستان تنفي إغراق الأسواق العراقية بالبيض والدجاج الإيراني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجارة إقليم كردستان تنفي إغراق الأسواق العراقية بالبيض والدجاج الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).