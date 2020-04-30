2020/04/30 | 19:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لموقع امريكان ميلتاري نيوز الامريكي نقلا عن مسؤولين افغان إن مئات المقاتلين الأجانب يقاتلون إلى جانب منظمة طالبان الارهابية في مقاطعة شمالية استراتيجية ، وهي خطوة تنتهك شروط اتفاق السلام بين الولايات المتحدة والمنظمة الارهابية.ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن حاكم اقليم بدخشان الشمالي الشرقي زكريا سودا ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افغانستان : مئات المقاتلين الدواعش ينضمون لطالبان ويقاتلون القوات النظامية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افغانستان : مئات المقاتلين الدواعش ينضمون لطالبان ويقاتلون القوات النظامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).