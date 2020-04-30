2020/04/30 | 19:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… رجحت خلية الأزمة النيابية، الخميس، إعلان الحظر الشامل بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “عدم التزام المواطنين بإجراءات حظر التجوال تسبب بارتفاع الإصابات خلال اليومين الماضيين”، لافتا إلى إن “بعض المواطنين يرون إن الوباء أكذوبة حكومية لبقائهم في بيوتهم وهذا الأمر اثر سلبا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمة النيابية ترجح إعلان الحظر الشامل بعد ارتفاع الإصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمة النيابية ترجح إعلان الحظر الشامل بعد ارتفاع الإصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).