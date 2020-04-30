جوزيه مورينيو يكشف عن موقفه من استئناف الدوري الإنكليزي

2020/04/30 | 19:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية كشف المدير الفني لتوتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، عن موقفه من استئناف الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، الذي توقف بفعل فيروس كورونا المستجد.ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن مورينيو قوله: “إذا جرى استكمال الجولات التسع الأخيرة سيكون ذلك في مصلحة الجميع، مصلحة كرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون بمثابة ضوء في نهاية نفق مظلم”.ولا يرى المدرب البرتغالي أن هناك مشكلة في إقامة المباريات دون جماهير، موضحاً: “أرى أن مباريات كرة القدم لم تقم أبداً دون جماهير، فهناك كاميرات وهذا يعني أن الملايين يشاهدونها”.وأشار: “افتقد كرة القدم، لكن أفضل القول أنني افتقد عالمنا، أعتقد أننا جميعا نشعر بذلك، كرة القدم جزء من عالمي، لكن علينا أن نتحلى بالصبر، إنها معركة علينا جميعاً خوضها”.وتوقف البريميرليج في الـ13 من شهر اذار الماضي بسبب إجراءات فيروس كورونا.

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