رئيس الوزراء الروسي يعلن اصابته بفيروس كورونا

2020/04/30 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، الخميس 30-4-2020 إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وخلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال ميشوستين إنه أصيب بفيروس كورونا وسيخضع للعزل الصحي الذاتي.

بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي، الخميس (30 نيسان 2020)، سقوط امطار وحركة رياح نشطة في مناطق متفرقة من العراق يوم غد الجمعة.

وقال الكبيسي في منشور له على الفيسبوك، إن "مناطق شمال العراق ستتأثر يوم غد الجمعة، بسحب رعدية

بغداد اليوم- ميسان

اعلنت دائرة صحة محافظة المثنى، الخميس (30 نيسان 2020)، تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي لمحافظة المثنى الخاص بحالات مرض الكورون

بغداد اليوم _ ميسان

أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في مدينة العمارة، مركز المحافظة.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الصحة سجلت إصابة موجبة جديدة بفيروس كور

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