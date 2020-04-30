الحكومة الالمانية تؤجل عودة الدوري الكروي

2020/04/30 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ متابعة

عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، اجتماعا عبر "فيديو كونفرانس" بالولايات الفيدرالية، اليوم الخميس، شهد مناقشة تأثير فيروس كورونا على البلاد.

ووفقا لشبكة ( ESPN)، فمن المنتظر عقد اجتماع آخر يوم 6 مايس المقبل لتحديد موعد استئناف النشاط الرياضي.

وكان الاتحاد الألماني قد أعلن سابقا استعداده لعودة منافسات الدوري في 9 مايس لكن مع عدم صدور قرار في اجتماع اليوم يبدو أن عودة المسابقة ستتأجل.

وأعلن الاتحاد الألماني أيضا أنه سيتم إجراء فحوصات للاعبي كل ناد مرتين في الأسبوع للتأكد من سلامة جميع العناصر.

وتواصل الأندية الألمانية التدريبات في مجموعات صغيرة ويتبقى 9 جولات على نهاية الموسم الذي يتصدره بايرن ميونيخ.

ويأمل الدوري الألماني في استئناف النشاط مثل الدوري السويسري، وتفادي مصير الدوري الفرنسي والهولندي اللذين لم يستكملا.

بغداد اليوم - متابعة

حسم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الخميس، هوية بطل دوري الدرجة الأولى "ليجا 1"، رغم إلغاء الموسم الحالي 2019-2020، وعدم اكتمال منافساته بسبب خطر فيروس كورونا المستجد.

وتوقفت منافسات الدوري الفرنسي، في الأسبوع ا

بغداد اليوم/ متابعة

رفض لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم فكرة تحديد بطل الليغا هذا الموسم بناءً على نتائج الدور الأول، مؤكداً أن الاتحاد لم يقرر حتى الآن أي شيء في هذا الصدد.

وتوقفت الحياة الكروية في إسبانيا والعالم أجمع بسبب أزمة

بغداد اليوم- متابعة

تلقت الأندية الفرنسية صدمة قوية، بعد قرار الحكومة بإلغاء المنافسات الرياضية خلال الموسم الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت أندية الدوري الفرنسي، المشاركة في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي البحث عن حلو

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