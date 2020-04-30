2020/04/30 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم
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اعلنت دائرة صحة محافظة المثنى، الخميس (30 نيسان 2020)، تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا لهذ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المثنى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ميسان
اعلنت دائرة صحة محافظة المثنى، الخميس (30 نيسان 2020)، تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا لهذ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المثنى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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